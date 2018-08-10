رسميًا.. استخدام التغيير الرابع في كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، استخدام التغيير الرابع في بطولة كأس السوبر المحلية التي ستجمع بين فريقي برشلونة وإشبيلية.

وقال الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه الإليكتروني، “سيتم استخدام التغيير الرابع في حالة دخول المباراة لشوطين إضافيين”.

بذلك، يسير الاتحاد الإسباني على خطى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الذي أقر القاعدة في بطولات كأس العالم للأندية منذ نسخة 2016، قبل أن يتم تفعيلها في كأس العالم 2018.

وستقام مباراة السوبر الإسباني من مباراة واحدة للمرة الأولى، بعد أن كانت تقام بنظام مباراتي ذهاب وإياب طوال الفترة الماضية.

وتحتضن مدينة طنجة مباراة السوبر الإسباني بعد غد الأحد، حيث ستقام للمرة الأولى خارج البلاد.

يذكر أن برشلونة قد حسم الثنائية المحلية، الدوري (الليغا) وكأس الملك، في الموسم الماضي، بينما يخوض إشبيلية المباراة كوصيف لكأس الملك.

ويحمل لقب السوبر الإسباني فريق ريال مدريد، ويعد برشلونة أكثر من توج به في 12 مناسبة