تدخل قوي من كريستيانو رونالدو ينقل حارس كييفو فيرونا إلى المستشفى (صورة)

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في إصابه قوية لحارس مرمى كييفو فيرونا، ستيفانو سورنتينو، خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت، بافتتاح مباريات الدوري الإيطالي، نقل على إثرها الأخير إلى المستشفى.

وكان كييفو فقد أسبقيته أمام حامل اللقب، وخسر على ملعبه بنتيجة 2-3، في المواجهة التي شهدت الظهور الرسمي الأول لكريستيانو رونالدو بقميص السيدة العجوز، وإصابة الحارس المخضرم بعد التحام مع البرتغالي كذلك.

فبينما فرض كييفو التعادل 2-2 على يوفنتوس، سجل الضيوف هدفًا ألغاه الحكم لاحقًا بداعي وجود لمسة يد على رونالدو، إلا أن الكرة شهدت الالتحام الذي نتج عنه إصابة قوية لسورنتينو في الرأس.

الحارس المخضرم صاحب الـ39 عامًا بدا فاقدًا للوعي عندما حاول زملاؤه إفاقته، قبل أن يظهر واعيًا مع خروجه على حمّالة ودخول بديله أدريان سمير، الذي تلقى مباشرة هدف فدريكو برناردسكي الثالث فور دخوله.

وأشارت التقارير إلى تعرّض سورنتينو لكسر في الأنف، بجانب وجود اشتباه في ارتجاج؛ ما يستدعي بقاءه في المستشفى لإجراء الفحوصات.

لاحقًا قامت زوجة اللاعب بنشر صورة تجمعها بسورنتينو في المستشفى، لطمأنة الجماهير.