ماذا قال أليغري عن الظهور الأول لكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس؟

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إنه معجب بأداء كريستيانو رونالدو في مباراته الأولى بدوري الدرجة الأولى الإيطالي أمام كييفو، اليوم السبت، وأكد أنه كان ينقصه فقط هز الشباك.

ويعتقد المدرب أنه ربما كان يمكن لزملاء رونالدو أن يمنحوه المزيد من الفرص للتسجيل خلال اللقاء المثير الذي انتهى بفوز يوفنتوس 3-2 بفضل هدف قبل النهاية.

وقال أليغري: “من الناحية البدنية قدم رونالدو أداء قويًا في ظهوره الأول مع الأخذ في الاعتبار أنه يتدرب معنا منذ سبعة أيام”.

وأضاف: “لقد جذب أنظار الدفاع حوله وكان يتحرك بين الخطوط لكن في الكثير من المناسبات لم تصل إليه الكرة”.

وتابع: “يمكن متابعة أنه لاعب مختلف بالفعل. أشعر بالإعجاب بمدى سهولة تأقلمه في الفريق ولقد شعر بسعادة كبيرة بتحقيق الفوز في النهاية”.

وانضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد في يوليو تموز وقضى أغلب فترات المباراة على الجانب الأيسر.

وكاد رونالدو، البالغ 33 عامًا أن يسجل هدفًا مبكرًا لكنه سدد بجوار المرمى من حافة المنطقة وبعد فترة قصيرة من تقدم ناديه بهدف.

وفي الشوط الثاني تصدى ستيفانو سورنتينو حارس كييفو بيد واحدة لمحاولة لرونالدو كما أبعد الحارس ركلة حرة من قائد البرتغال.

وقال أليغري: “لقد قدم أداء جيدًا لكن سورنتينو وقف في طريقه”.