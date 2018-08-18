قناة بيراميدز تواصل اقتحام العالمية بالحصول على حقوق قناة يوفنتوس

نجحت قناة بيراميدز في الحصول علي حقوق رياضية عالمية جديدة، بعد أن نقلت عددًا من مباريات دوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة وبوكا جونيوز الأرجنتيني الودية، خلال الفترة الماضية.

إذ أعلنت قناة بيراميدز، اليوم السبت، حصولها على بث قناة “نادي يوفنتوس الإيطالي” في الشرق الأوسط ونشرت القناة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عاجل: قناة بيراميدز تحصل على حقوق بث قناة نادي يوفنتوس الإيطالي في الشرق الأوسط”.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، السبت، تحمل شعار القناتين وتحتهما تردد كل منهما.

وبات نادي يوفنتوس الإيطالي يحظى بنسبة متابعة كبيرة في المنطقة العربية، بعد انتقال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لصفوف الفريق في بداية الموسم الحالي، عقب قراره بالرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وانطلقت قناة بيراميدز خلال الآونة الأخيرة، بشكل مميز وتضم مجموعة من الإعلاميين والمحليين الكبار بالإضافة إلى بعض نجوم العالم أمثال رونالدينيو وروبرتو كارلوس وجون تيري.