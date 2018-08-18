بعد إغلاق سوق الانتقالات: تعرّف على أغلى 10 صفقات في الدوري الإيطالي

أنهت أندية الدوري الإيطالي فترة الانتقالات الصيفية الجمعة، وتستعد لبداية موسم جديد اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشهد اليوم الأخير فقط حوالي 50 صفقة بين انتقالات نهائية وإعارة.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية نشاطًا كبيرًا بين الفرق الإيطالية، وفي القمة كان يوفنتوس، وروما الأنشط، وخلفهما نابولي وميلان وإنتر ميلان، فيما حاول لاتسيو الحفاظ على نجومه فقط.

وهزت صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس سوق الانتقالات في أوروبا، وكانت أغلى صفقة في السوق، كما كانت الأعلى في تاريخ الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ومن شأن انتقال النجم البرتغالي ليوفنتوس أن يزيد من قيمة ومتابعة الدوري الإيطالي عالميًا لقيمة النجم رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وما زال مرشحًا للكرة الذهبية السادسة.

وسيطر يوفنتوس على المراكز الثلاثة الأولى في أغلى صفقات الميركاتو في إيطاليا، بينما حضر روما بـ 3 صفقات ضمن العشرة الأوائل، ونابولي بصفقتين، وإنتر ميلان، وميلان بصفقة لكل منهما.

من جهة أخرى سجلت فترة الانتقالات أغلى صفقة إعارة وكان من يوفنتوس إلى ميلان، وهي صفقة المهاجم الأرجنتيني غوانزالو هيغواين بمبلغ 18 مليون يورو.

وصرف يوفنتوس حوالي 257 مليون يورو مقابل حوالي 137 مليون يورو لروما، فيما كانت إيرادات روما أقوى بـ 125 مليون يورو مقابل 99،5 مليون يورو ليوفنتوس.

وجاءت أغلى 10 صفقات في إيطاليا هذا الصيف على الشكل التالي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.

2- البرازيلي دوغلاس كوستا من بايرن ميونخ ليوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.

3- البرتغالي جواج كانسيلو من فالنسيا ليوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.

4- الإسباني فابيان رويز من ريال بتيس لنابولي مقابل 30 مليون يورو.

5- الفرنسي ستيفن نزوري من إشبيلية لروما مقابل 27 مليون يورو.

6- الإيطالي سيموني فيردي من بولونيا لنابولي مقابل 25 مليون يورو.

7- الأرجنتيني خافيير باستوري من باريس سان جيرمان لروما مقابل 24،7 مليون يورو.

8- الكرواتي سيمي فرسالجكو من أتلتيكو مدريد لإنتر ميلان مقابل 24 مليون يورو.

9- الهولندي جاستن كلويفرت من أياكس لروما مقابل 20 مليون يورو.

10- الأوروغوياني دييغو لاكسالت من جنوة لميلان مقابل 14 مليون يورو.