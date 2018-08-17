تيتي مدرب المنتخب البرازيلي صوّت لمحمد صلاح لنيل جائزة THE BEST

كشف المدرب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، الجمعة، أنه صوّت للنجم المصري محمد صلاح لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم ،THE BEST التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للموسم 2017/2018.

وقال تيتي خلال مؤتمر صحفي: اخترت أولًا الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ثم المصري محمد صلاح (ليفربول)، وأخيرًا البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وأضاف مازحًا: “لم أصوّت لإدين هازارد. ربما بسبب الغضب مما فعله بنا”، في إشارة إلى دوره الكبير في فوز بلجيكا 2/1 على البرازيل في دور الـ 8 من كأس العالم 2018 في روسيا.

وسيكشف الفيفا عن الفائز بالجائزة يوم 24 سبتمبر المقبل في حفل في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل محمد صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، 44 هدفًا وصنع 16 في 52مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، كما قاد الفريق للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي وإلى المباراة النهائي في دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد الإسباني.