الشرطة الإنجليزية تحقق مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول (فيديو)

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن نادي ليفربول أحال نجمه المصري محمد صلاح إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق معه، بسبب مقطع فيديو له وهو يقود سيارته ويستعمل الهاتف المحمول.

وظهر الجناح المصري في مقطع الفيديو وهو يستخدم الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة وهو أمر ممنوع في إنجلترا.

ووفقًا لشبكة “ليفربول إيكو” العالمية فإن مقطع الفيديو قد يكون اُلتقط عقب فوز ليفربول 4/0 على ويستهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الأحد.

وشارك محمد صلاح في المباراة وسجل الهدف الأول للريدز.

وأضافت الشبكة أن محمد صلاح (25 عامًا) ظهر والهاتف في يده أثناء جلوسه في مقعد القيادة، وحاول أكثر من مشجع أن يتواصل معه لالتقاط الصور والحصول على التوقيعات، وأن صلاح قاد سيارته بعد ذلك عدة أمتار وهو يواصل استخدام الهاتف.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم شرطة ليفربول قوله: “النادي، بعد المناقشة مع محمد صلاح، تواصل معنا لإبلاغنا بتلك الواقعة”.

وأضاف: “لقد تحدثنا إلى محمد صلاح أيضًا وسوف نتعامل مع هذا الأمر، لن يقوم النادي أو اللاعب بتقديم أي تعليق إضافي حول هذه المسألة”.

Liverpool striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/dLxO0AiLfj

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know ????

— MerPolCC (@MerPolCC) ١٣ أغسطس ٢٠١٨