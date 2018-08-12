هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ويستهام (فيديو)

سجل محمد صلاح أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في شباك وست هام يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 18 من الشوط الأول بعد تسلّمه عرضية نموذجية من الناحية اليسرى ليقابلها بقدمه في الشباك.

وشهدت المباراة تواجد الحارس البرازيلي أليسون باكير ونابي كيتا أساسيين.

– ???? جوووووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح ????????pic.twitter.com/hgLfMrs370 — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) August 12, 2018

ويعول جمهور الريدز على نجمه محمد صلاح بعد أداء استثنائي الموسم الماضي توج به هدافًا

للدوري بتسجيل 32 هدفًا وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويأمل ليفربول المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ودعم قائمته بمجموعة مميزة من اللاعبين مثل نابي كيتا وجيردان شاكيري وفابينيو والحارس أليسون بيكر.

وهي المباراة رقم 50 للاعب المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان قد خاض سابقًا 49 مباراة بواقع 36 مباراة مع ليفربول و13 مباراة مع تشيلسي، سجل محمد صلاح خلالها 34 هدفًا (32 هدفًا مع ليفربول وهدفين فقط مع تشيلسي).

وبلغ عدد الدقائق التي لعب فيها محمد صلاح في الدوري البريميرليغ 3450 دقيقة (2920 دقيقة مع ليفربول، و530 دقيقة مع تشيلسي).

وتكتسب مباراة ليفربول ووست هام لأصحاب الأرض كونها ستكون بداية جيدة له إذا ما نجح بتكرار ما حققه في آخر ثلاث مباريات جمعت بينهما، إذ نجح الريدز بتسجيل 4 أهداف في كل مرة (4-1 و4-1 و4-0).