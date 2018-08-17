إنتر ميلان يهدد بمقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (صورة)

هدّد نادي إنتر ميلان الإيطالي، خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بمقاضاته، بسبب تصريحاته ضد النادي، اليوم الجمعة، على خلفية سعي النادي الإيطالي للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأصدر:”إنتر ميلان يعلن أن سيتخذ إجراءات قانونية ضد السيد خافيير تيباس، بسبب تصريحات أدلى بها اليوم في الصحافة”..

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، قد أدلى بتصريحات حذّر فيها من الأندية الأوروبية الكبرى التي بدأت بخطف نجوم الدوري، وذلك بعد رحيل البرازيلي نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

ويتردد أن إنتر ميلان يحاول جاهدًا التعاقد مع لوكا مودريتش رغم تبقي عامين على نهاية عقد اللاعب الكرواتي مع ريال مدريد.

وكشفت تقارير عن استعداد إنتر ميلان لدفع 100 مليون يورو لمودريتش كراتب سنوي حال قبوله الانتقال إلى النيراتزوري.

وكانت إذاعة “كادينا سير” قد كشفت، أمس الخميس، أن ريال مدريد الإسباني قرّر تقديم شكوى ضد إنتر ميلان الإيطالي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب إصرار النادي الإيطالي على التعاقد مع مودريتش رغم رفض إدارة الفريق الملكي.

ومودريتش (32 عامًا،)، والذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2018، ينتهي عقده مع ريال مدريد العام 2020، علمًا بأنه يحصل على 6.67 مليون يورو من ريال مدريد.