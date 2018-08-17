قبل 24 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات.. تعرف على أهم الصفقات المحتملة في إيطاليا

تستعد إيطاليا لإغلاق فترة الانتقالات الصيفية اليوم الجمعة ليكون ثاني دوري كبير ينهي الميركاتو بعد إنجلترا، وينتظر إجراء الفرق الإيطالية صفقاتها الأخيرة قبل 24 ساعة من البداية الرسمية للدوري الإيطالي – الدرجة الأولى.

واستعاد الدوري الإيطالي البريق والاهتمام بفضل خطوة جريئة من يوفنتوس الإيطالي الذي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات قادمًا من ريال مدريد بمبلغ وصل إلى 117 مليون يورو وراتب سنوي بلغ 30 مليون يورو.

كما بلغت مصاريف الأندية الإيطالية رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 1،1 مليار يورو وهو ثاني دوري إنفاقًا في سوق الانتقالات خلف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتجه الأنظار خلال اليوم الأخير لقطبي ميلان ونابولي والذين مازالوا يطاردون عدة لاعبين في السوق ويرغبون في التعاقد معهم.

ومازال إنتر ميلان والصحف الإيطالية تواصل الحديث عن صفقة لوكا مودريتش رغم بقاء يوم وحيد من فترة الانتقالات الصيفية حيث لم تتوقف اتصالات الفريق الإيطالي بإدارة ريال مدريد.

وأدت خسارة ريال مدريد للسوبر الأوروبي لتعقيدات جديدة في ظل عدم رغبة الفريق الإسباني في التخلي عن لاعبه بل أصبح يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

بينما يحاول ميلان إقناع مواطنه لاتسيو بالتخلي عن نجمه الصربي سيرجي سافيتش وعرض 3 لاعبين ومبلغ مالي لضمه كما عرض استعارته بمبلغ كبير مع بند يتيح شرائه.

ويرفض لاتسيو بيع لاعبه المطلوب أيضًا من ريال مدريد وفرق إنجليزية ويأمل في الحفاظ عليه.

ويستعد نابولي لضم حارس آرسنال الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا الذي أصبح خارج اهتمامات المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد ضم الألماني لينو، كما أن منافسة فرق تركية أخرّت الصفقة لغاية اليوم الأخير.

كما يرتبط مصير المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي لاعب نيس الفرنسي بالميركاتو الإيطالي حيث يرغب في العودة لإيطاليا مجددًا، لكن العروض الجيدة لم تصله وينتظر أولمبيك مارسيليا انتهاء اليوم الأخير في إيطاليا للتحرك لضمه.