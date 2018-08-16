ريال مدريد يقدم شكوى ضم إنتر ميلان بسبب لوكا مودريتش

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن ريال مدريد الإسباني قرر تقديم شكوى ضد إنتر ميلان الإيطالي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب إصرار النادي الإيطالي على التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش رغم رفض إدارة الفريق الملكي.

وأوضحت إذاعة “كادينا سير” أنه رغم العلاقات الجيدة بين إداراتي ريال مدريد وإنتر ميلان؛ إلا إدارة الفريق الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز ترفض بقوة ما يفعله إنتر ميلان، للتعاقد مع مودريتش، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير إسبانية أن إنتر ميلان على استعداد لدفع 10 ملايين يورو سنويًا لمودريتش، الذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2018.

وينتهي عقد اللاعب الكرواتي مع ريال مدريد العام 2020، علمًا أنه يحصل على 6.67 ملايين يورو من ريال مدريد.

وانضم مودريتش، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى ريال مدريد صيف العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو.

وأضافت الإذاعة أن الفيفا قد يفرض عقوبات على إنتر ميلان إذا ثبت دخوله في مفاوضات مع لاعب يمتلك عقدًا ساريًا مع نادٍ آخر.

وشارك مودريتش منذ الدقيقة 57 في خسارة ريال مدريد 2/4 أمام منافسه أتلتيكو مدريد، الأربعاء، في السوبر الأوروبي.