المخضرم ماركيزيو يرحل عن يوفنتوس بعد 25 عامًا في النادي

قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب الوسط المخضرم كلاوديو ماركيزيو اتفق مع النادي على إنهاء عقده بالتراضي بعد 25 عامًا قضاها في النادي.

وخاض اللاعب البالغ عمره 32 عامًا، الذي ولد ونشأ في مدينة تورينو، مباراته الأولى على مستوى الاحتراف في دوري الدرجة الثانية عام 2006 عقب هبوط يوفنتوس بسبب فضيحة تلاعب في النتائج.

وتدرّج ماركيزيو، الذي شارك في 55 مباراة دولية مع إيطاليا، في فرق الشباب بالنادي ولعب لمدة موسم واحد بعيدًا عن يوفنتوس عندما أُعير إلى إمبولي موسم 2007-2008.

وأضاف يوفنتوس في بيان أنه “كان أمرًا رائعًا، امتلكنا الفرصة لاكتشاف بطل من أبناء مدينة تورينو ومتابعته خلال مسيرته مع الفريق، و”سيكون من دواعي سرورنا أن نستمر في متابعته مع الفريق الذي سيمثله في المستقبل، بالنسبة ليوفنتوس سيظل جزءًا مهمًا من مسيرته، شكرًا على كل شيء يا كلاوديو ونتمنى لك التوفيق”.

وشارك ماركيزيو في 389 مباراة إجمالًا في كافة المسابقات سجل خلالها 37 هدفًا، وفاز بسبعة ألقاب للدوري وأربعة للكأس المحلية مع يوفنتوس.

وقال اللاعب في حسابه على إنستغرام: “أعشق هذا القميص (يوفنتوس) لدرجة إنني مقتنع بأن مصلحة النادي تأتي في المقدمة”.

وعانى ماركيزيو من عدة انتكاسات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى عام 2016 ما أبعده عن الملاعب ستة أشهر.