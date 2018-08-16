مباراتا يوفنتوس و نابولي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي مهددتان بالتأجيل

يبدو أن مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة رسمية مع ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي ستتأجل.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الإيطالي قد يقرر تأجيل مباراتي يوفنتوس ضد كييفو، ونابولي ضد لاتسيو من بطولة الدوري الإيطالي، المقرر لهما يوم السبت المقبل.

وأوضح موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن انهيار جسر موراندي، بمدينة جنوة، والذي أدى إلى مقتل 39 شخصًا، قد يؤجل هاتين المباراتين، إذ إن مراسم تشييع الضحايا ستقام، يوم السبت المقبل، وهو نفس تاريخ المباراتين، مشيًرا إلى أنه من غير المرجح أن تلعب هذه الأندية في هذا التوقيت.

وحسب التوقيت الرسمي، فإن مباراة يوفنتوس أمام كييفو ستلعب السبت، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في حين تلعب مباراة نابولي ولاتسيو في اليوم ذاته 21:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي خلال الدقائق القليلة المقبلة حول هذا الأمر.