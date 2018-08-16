كريستيانو رونالدو يتصدر ميركاتو تاريخيًا في الدوري الإيطالي.. تعرف على أبرز الانتقالات

تسبب انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وعودة المدرب كارلو أنشيلوتي إلى بلاده وصعود بارما بعد غياب ثلاث سنوات في أن يترقب كثيرون الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبعد أعوام من تراجع الحضور الجماهيري، وتفضيل اللاعبين الكبار الذهاب إلى بطولات أخرى، هناك شعور أن الدوري الإيطالي ربما يستعيد جزءًا من بريقه القديم.

وستعود مشاركة أربعة أندية إيطالية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم أن ذلك حدث بسبب إعادة هيكلة نظام البطولة وليس بسبب تطور نتائج الفرق في المسابقات القارية.

وفوق كل ذلك فالأمل موجود أن تنطلق البطولة من حيث انتهت في الموسم الماضي، عندما كاد نابولي أن ينهي سيطرة يوفنتوس على اللقب الذي أحرزه في آخر سبعة أعوام.

وكانت المنافسة في إيطاليا هي الأبرز في أكبر خمس بطولات أوروبية الموسم الماضي، حيث انتهت آمال نابولي قبل جولتين فقط من النهاية.

ووجه نابولي الضربة الأولى في الصيف عندما تعاقد مع أنشيلوتي خلفًا للمدرب ماوريتسيو ساري الذي كان في طريقه إلى تشيلسي.

وبعد الفوز بألقاب الدوري في فرنسا وإنجلترا وألمانيا ودوري الأبطال مع ريال مدريد بدا أنشيلوتي أكبر من الدوري الإيطالي.

وبدا أنشيلوتي، الذي أحرز لقب الدوري الإيطالي مع ميلان، أكثر راحة مع الفرق الكبيرة صاحبة الإنفاق الضخم حيث يمكن ضمان الألقاب الكبيرة، لكنه تولى مسؤولية فريق لم يفز بلقب الدوري منذ 1990.

وفقد نابولي لاعبه المؤثر جورجينيو لكن أغلب تشكيلته لا تزال موجودة، وهناك أمل أن أنشيلوتي سيمنحه اللمسة المؤثرة المفقودة تحت قيادة ساري رغم أنه -في الواقع- لا يقدّم كرة ممتعة.

لكن يوفنتوس ردَّ بطريقة مذهلة عندما تعاقد مع رونالدو البالغ عمره 33 عامًا، الذي مثل فريقه الجديد لم يظهر علامات للتراجع.

وقال رونالدو الذي ستكون مشاركته الرسمية الأولى عندما يحل يوفنتوس ضيفًا على كييفو يوم السبت “سأثبت أنني لاعب كبير. أنا طموح جدًا وأحب التحديات”.

وأعاد يوفنتوس مدافعه ليوناردو بونوتشي بعد عام واحد من انتقاله إلى ميلانو؛ ليشكل ثلاثيًا دفاعيًا قويًا مع أندريا بارزالي وجيورجيو كيليني.

* آمال اللحاق بالقمة

وتأمل العاصمة في ترك بصمة هذا الموسم رغم أن روما، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، باع الحارس أليسون إلى ليفربول كما حدث قبل عام واحد برحيل محمد صلاح إلى الفريق الإنجليزي أيضًا.

ونجح لاتسيو في الحفاظ على لاعبه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وهو ما كان يحتاجه لتعزيز آماله بعد فشله في التأهل لدوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يحاول فريقا ميلانو الظهور بشكل مختلف.

وأنفق انترناسيونالي، الذي كان في الصدارة حتى بداية ديسمبر/ كانون الأول، بسخاء ليمثل منافسًا قويًا هذا الموسم بالتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي راديا ناينجولان بالإضافة إلى الأرجنتيني الشاب لاوتورو مارتينيز البالغ عمره 20 عامًا.

لكن الفريق فشل في ضم الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد ورفض مدربه لوتشيانو سباليتي الشعور بخيبة أمل.

وقال “أنا سعيد بالفعل بالتشكيلة الموجودة حاليًا”.

وتعاقد جاره ميلانو مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين على سبيل الإعارة من يوفنتوس لكن السؤال يتعلق بمدى قدرة جينارو جاتوسو بقيادته الحماسية على تجاوز المشاكل المالية للنادي.

ويعود بارما لدوري الأضواء بعد غياب ثلاث سنوات في الدرجات الأدنى عقب إعلان إفلاسه.

وبعد بداية جديدة في الدرجة الرابعة نجح بطل كأس الاتحاد الأوروبي وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية في صعود ثلاث درجات في ثلاثة مواسم متتالية.

وفيما يأتي قائمة بأهم الانتقالات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل انطلاق موسم 2018-2019 يوم السبت.

* يوفنتوس

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)

ليوناردو بونوتشي (ميلان)

جواو كانسيلو (فالنسيا)

ماتيا بيرين (جنوة)

إيمري تشان (ليفربول)

* نابولي

فابيان رويز (بيتيس)

كيفن مالكوي (ليل)

أليكس ميريت (اودينيزي-إعارة)

اورستيس كارنزيس (اودينيزي-إعارة)

* روما

برايان كريستانتي (أتلانتا-إعارة)

ستيفن نزونزي (أشبيلية)

خافيير باستوري (باريس سان جيرمان)

جاستن كلويفرت (اياكس)

روبن اولسن (كوبنهاجن)

أنتي تشوريتش (دينامو زغرب)

دافيدي سانتون (إنترناسيونالي)

* إنتر

كوادو أسامواه (يوفنتوس)

راديا ناينجولان (روما)

ستيفان دي فري (لاتسيو)

لاوتورو مارتينيز (ريسنج كلوب)

شيمه فرساليكو (أتليتيكو مدريد- إعارة)

ماتيو بوليتانو (ساسولو- إعارة)

كيتا بالدي (موناكو- إعارة)

* لاتسيو

خواكين كوريا (اشبيلية)

فرانشيسكو اكربي (ساسولو)

فالون بريشا (سالزبورج)

ميلان بادلي (فيورنتينا)

ريزو دورميسي (بيتيس)

* ميلان

جونزالو هيجوين (يوفنتوس-إعارة)

ماتيا كالدارا (يوفنتوس)

بيبي رينا (نابولي)

* أتلانتا

دوفان زاباتا (سامبدوريا- إعارة)

مارينو باساليتش (تشيلسي- اعارة)

* فيورنتينا

ألبان لافون (تولوز)

جيرسون (روما- إعارة)

ديفيد هانكو (زيلينا)

ماريو بياتسا (يوفنتوس)

* تورينو

سواليو ميتي (موناكو)

أرماندو إيتسو (جنوة)

* سامبدوريا

رونالدو فييرا (ليدز يونايتد)

عمر كولي (جينك)

ألبين إيكدال (هامبورج)

جريجور ديفريل (روما- إعارة)

ياكوب يانكتو (أودينيزي- إعارة)

* ساسولو

مانويل لوكاتيلي (ميلانو- إعارة)

جيان ماركو فيريري (سامبدوريا-نهاية إعارة)

فيدريكو دي فرانشيسكو (بولونيا)

ينز أوجارد (انترناسيونالي)

* جنوة

إستيبان رولون (ملقة- إعارة)

فيدريكو فاليتي (انترناسيونالي)

أندريا فافيلي (يوفنتوس- إعارة)

كشيشتوف بياتك (كراكوفيا)

كلاوديو سبينيلي (تيجري)

* كييفو

جويل أوبي (تورينو)

فيدريكو باربا (سبورتنج خيخون)

* أودينيزي

رولاندو ماندراجورا (يوفنتوس)

إيجناسيو بوسيتو (هوراكان)

فيليبي فيزيو (فلامنجو)

خوان موسو (ريسنج كلوب)

* بولونيا

دييجو فالسينلي (ساسولو)

أوكاش شكوربسكي (روما)

* كالياري

لوكاس كاسترو (كييفو)

داريو سرنا (شاختار دونيتسك)

* سبال

أندريا بيتاينا (اتلانتا- إعارة)

يوهان جورو (انطاليا سبور)

* بارما

روبرتو إنجليزي (نابولي- إعارة)

ألبرتو جراسي (نابولي- إعارة)

برونو ألفيس (رينجرز)

* فروزينوني

ماركو سبورتيلو (اتلانتا- إعارة)

اميل هالفريدسون (اودينيزي)

* إمبولي

أنطونينو لاجومينا (باليرمو)

ماتياس سيلفستري (سامبدوريا)