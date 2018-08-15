هل ستنتقد زوجها؟.. زوجة إيكاردي تتعاقد مع إحدى القنوات لتحليل مباريات الدوري الإيطالي

قالت واندا نارا، زوجة ومديرة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنترميلان، إنها مستعدة لانتقاد زوجها بعد تعاقدها مع محطة “ميدياست” الإيطالية التلفزيونية لتحليل المباريات.

وستظهر نارا في برنامج “تيكي تاكا”، الذي يبث كل يوم اثنين على المحطة هذا الموسم، ورفضت الشخصية الإعلامية الأرجنتينية ما تردد بشأن أنها ستتحيز لإنتر، الذي يدافع زوجها عن ألوانه.

وقالت نارا لصحيفة “كورييرا دي سيرا”: “حاولت ميدياست التعاقد معي قبل سنوات، لكني قبلت العرض الحالي نظرًا لقدرتي الآن على هذا العمل، إيزابيلا، ابنتي الصغرى، ستدخل الحضانة في سبتمبر المقبل؛ لذلك سيكون لدي ساعات قليلة أخرى متاحة”.

وأضافت: “غالبًا ما سيكون ماورو في المنزل ليلة الاثنين. لقد اتخذنا القرار معًا، ووافق على ذلك، وهو سعيد. أنا امرأة مستقلة، كنت أعمل دائمًا ولا أريد الاعتماد على أي رجل حتى لو كان زوجي الذي أحبه.. أنا مشجعة متعصبة لإنتر؛ لكني سأكون محايدة”.

“سأحاول تطوير معلوماتي فيما يتعلق بالأندية الأخرى وأصدقائي ومعارفي من الوسط الكروي سيساهمون في ذلك. لا مشكلة لدي على الإطلاق من انتقاد ماورو على شاشة التلفزيون”.

وستظهر نارا في البرنامج بعد نهاية مباريات كل أسبوع، والتي عادة ما تقام، يومي السبت والأحد، وبالطبع ستتحدث عن زوجها قائد وهداف إنتر الذي قاد الفريق إلى العودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.