ريال مدريد يضم إيكاردي إلى قائمة المرشحين لبديل لكريستيانو رونالدو

عاد ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ليدخل قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، بعد رحيل كريستيانو رونالدو، إذ يتطلع النادي الملكي إلى تدعيم صفوفه هذا الموسم.

وتعهد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بأن يدخل ناديه بطل دوري أبطال أوروبا في سوق الانتقالات الصيفية بقوة هذا الموسم.

ويمر ريال مدريد بصيف عاصف بعد رحيل مدربه زين الدين زيدان في مايو، بعد أيام من فوزه بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وقد انتقل رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد إلى يوفنتوس، بينما لم يتعاقد النادي سوى مع ألفارو أودريوزولا (22 عامًا)، وفينيسيوس جونيور (18 عامًا)، وأندريه لونين (19 عامًا).

وفي ظل عادة ضم لاعبين بارزين، خاصة خلال عام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول أن يضم الثنائي البلجيكي إيدن هازارد، والحارس تيبو كورتوا من تشيلسي.

وتفاوض إنتر ميلان بالفعل مع ريال مدريد بشأن المهاجم الأرجنتيني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن المفاوضات لم تكتمل لأن النادي الملكي نادرًا ما يبرم تعاقدات في هذه الفترة.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن لبطل أوروبا التحرك نحو المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده حاليًا 110 ملايين يورو.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن ريال مدريد بحاجة لنوعية المهاجمين مثل إيكاردي، الذي يتألق داخل منطقة الجزاء، ويسجل الكثير من الأهداف في محاولة لتعويض رحيل رونالدو، الذي يسجل متوسط 50 هدفًا في الموسم.

وحظي سجل ايكاردي بـ24 هدفًا و29 هدفًا في الموسمين الماضيين، حيث يبدو شريكًا جيدًا لكريم بنزيما في الهجوم.

وفي الواقع يبدو إنتر ميلان مستعدًا للاستغناء عن هدافه، الذي أعاده إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وبدأ بالفعل البحث عن بديل له.