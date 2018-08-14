دقيقة صمت خلال الدوري الإيطالي على ضحايا انهيار جسر في جنوة 

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك دقيقة صمت، قبل كل الأحداث الرياضية، التي ستقام هذا الأسبوع، بعد انهيار جسر موراندي في مدينة جنوة.

وقال الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه الإلكتروني:”تقرر أن يكون هناك دقيقة صمت قبل الأحداث الرياضية بما في ذلك الجولة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري الإيطالي (الكالتشيو)”.

وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر في مدينة جنوة، شمال غرب إيطاليا، اليوم إلى 35 شخصًا فضلًا عن إصابة 16 بجراح، مع استمرار البحث عن عشرات آخرين تحت الأنقاض.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيطالي أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، فيما يعاني البقية من إصابات متفاوتة، إضافة إلى وجود عشرات حالات الانهيار العصبي والفزع.

وأوضح المصدر أن جزءًا من جسر “موراندي” انهار على مبانٍ سكنية، ما يرجح وجود المزيد من الضحايا، فيما تقوم فرق تقنية بالتحقق من سلامة الأجزاء المتبقية لتفادي انهيارها.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، خلال مؤتمر صحفي‎، إن 35 سيارة، بالإضافة إلى 3 شاحنات نقل ثقيلة، سقطت مسافة نحو 100 متر، نتيجة الانهيار، الذي حدث عند الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي (09:50 بتوقيت غرينتش).

وأشار إلى وجود بعض المخازن الصناعية أسفل مقطع الجسر المنهار، لافتًا إلى صعوبة عمليات الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.