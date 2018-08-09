بيرلو لن ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا لهذا السبب

أكد أسطورة إيطاليا أندريا بيرلو أنه لن ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده بقيادة روبرتو مانشيني لكنه اعترف بأنه لن يتولى هذا المنصب لتعارضه مع التزامه بتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا مع قناة “سكاي سبورتس إيطاليا”.

وكان بيرلو قريبًا من أن يصبح مساعدًا لمانشيني يوم الأربعاء لكن ذلك تعارض مع تعاقده لتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وقال لاعب خط وسط ميلان ويوفنتوس السابق لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): “لقد توقفت عودتي للعمل في إيطاليا والانضمام إلى الجهاز الفني لكن ليس بسببي”.

وأضاف بقوله: “الاتحاد الإيطالي على علم بتعاقداتي مع الرعاة والشركاء غير الكرويين وبينهم قناة سكاي، كما إنني حصلت على دورة تدريبية حتى أكون جاهزًا لمتطلبات هذا المنصب في الفترة المقبلة”.

وأعلن بيرلو اعتزاله كرة القدم بعدما أنهى مسيرته في الولايات المتحدة وكان مرشحًا للانضمام للجهاز الفني بقيادة مانشيني.