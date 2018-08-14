إنتر ميلان يعلن رسميًا تجديد تعاقد المدرب سباليتي حتى 2021

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا عن تجديد تعاقده مع مدربه الحالي لوتشانو سباليتي حتى عام 2021.

وتولى المدرب الإيطالي قيادة إنتر في الصيف الماضي بعقد لمدة عامين، إلا أنه عاد ومدد تعاقده بعد أن أعاد النيراتزوري لدوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطلي.

وقال النادي في بيانه الرسمي: “يسعد إنتر ميلان بالإعلان عن تميد عقد لوشيانو سباليتي، الذي سيقود النيراتزوري بالمواسم الثلاثة المقبلة”.

وعلّق ستيفن زهانج رئيس النادي على الخطوة: “خلال 110 أعوام من تاريخ النيراتزوري، اتخذنا قرارات مهمة لوضع النادي في المسار الصحيح، واليوم مع بداية موسم جديد، نريد أخذ خطوة جديدة لتقوية علاقتنا بلوشيانو سباليتي”.

وقال “سباليتي” في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “أريد أن أشكر مُلاك النادي والإدارة على إعطائي الفرصة لتمديد عقدي”.

وأضاف: “أود أيضًا أن أؤكد أن التوقيع كان مجرد تأكيدًا رسميًا لما كان قائمًا بالفعل، لأن رغبتي في مواصلة القتال من أجل مصلحة هذا النادي الضخم لم تكن أبدًا موضع شك”.

وتابع: “لقد كانت هناك دائمًا علاقة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، مناقشاتنا اليومية أكدت أكثر من أي وقت مضى أننا نريد نفس الأشياء لهذا النادي ومعجبيه”.

وأتم: “اليوم قمنا بتعزيز طموحات النادي المشتركة”.