رسميًا.. إنتر ميلان يضم كيتا بالدي من موناكو

قال ناديا موناكو وإنتر ميلان، اليوم الإثنين، إن كيتا بالدي دياو جناح النادي الفرنسي انتقل إلى النادي الإيطالي بنظام الإعارة لمدة عام واحد مع بند يسمح بالتعاقد الدائم.

وقالت وسائل إعلام إيطالية: إن إنتر ميلان دفع مبلغ 5 ملايين يورو للحصول على خدمات كيتا بالدي دياو.

ويبلغ كيتا بالدي دياو من العمر 23 عامًا، وإذا أراد إنتر ميلان الحصول على خدماته بشكل دائم عليه دفع ما بين 30 و34 مليون يورو.

وشارك كيتا مع السنغال في 20 مباراة، وانضم إلى موناكو قبل نحو عام قادمًا من لاتسيو الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية العام 2013.

“Darò tutto me stesso per far felici i tifosi” ????⚫????

