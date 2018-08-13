بوفون يتوقع مسيرة مميزة لكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

توقع جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، ويوفنتوس السابق، نجاح كريستيانو رونالدو مع “السيدة العجوز” بعد انتقاله من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد الفريق مع رونالدو مقابل أكثر من 100 مليون يورو، في الوقت الذي رحل فيه بوفون للبي إس جي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع اليوفي.

وقال بوفون، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “أتمنى أن يمنح رونالدو يوفنتوس، ما قدمه مع جميع الفرق التي لعب لها”.

وأضاف الحارس الإيطالي: “بالتأكيد هو لن يتسبب في الأحزان ليوفنتوس كما فعل في السنوات الأخيرة”.

وتابع: “يوفنتوس لا يدعون مجالًا للمفاجآت، فهم يملكون رئيسًا ومجلس إدارة ماهر، بالإضافة لتاريخهم وجماهيرهم وفريقهم العظيم”.