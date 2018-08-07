بوفون: مبابي يمتلك إمكانيات خارقة وسيصل إلى مكانة مارادونا

قال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي، إن المهاجم كيليان مبابي يمتلك إمكانيات خارقة، وبإمكانه الوصول إلى مكانة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه.

وفي تصريح لمجلة النادي اليوم الثلاثاء، أكد بوفون: “مبابي يملك شيئًا خارقًا، ومع التركيز سيصل إلى مكانة مارادونا وبيليه، بالإضافة إلى الثنائي الحالي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “لقد تحدث مع ماركو فيراتي وسيلفاتوري سيريجو، ورغم قوة باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق طفرة في دوري أبطال أوروبا”.

وأوضح: “الوقت مطلوب، لكن مع هوية ومجموعة وغرفة خلع ملابس جيدة بالإضافة لمدرب قوي، في تلك الحالة الوقت المطلوب للفوز سيكون أقل”.

أعلن نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تعاقده مع الحارس الكروي الإيطالي جانلويجي بوفون، لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ويعد بوفون أحد أساطير حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم الإيطالية، إذ بدأ مسيرته الاحترافية مع بارما في عام 1995، وحصل معه على كأس إيطاليا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي، وكلها كانت في عام 1999.

وبعدها انتقل إلى يوفينتوس عام 2001، ليحقق معه لقب الدوري المحلي (9 مرات) إضافة للقبين آخرين تم الغائهما، وكأس إيطاليا (4 مرات) وكأس السوبر الإيطالي بواقع خمس مرات، وبعد رحلة طويلة استمرت 17 عامًا قرر الرحيل عن “السيدة العجوز”.