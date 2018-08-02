بوفون يرحب بنيمار على طريقته الخاصة (فيديو)

قد يكون حارس المرمى المخضرم جيانلويغي بوفون قد فاز بكل الألقاب الممكنة باستثناء دوري أبطال أوروبا، إلا أنه كان بحاجة إلى أداء أغنية أمام زملائه الجدد في باريس سان جيرمان على سبيل التعارف.

ووقف بوفون البالغ عمره 40 عامًا على كرسٍ وبدأ يغني أمام زملائه في غرفة الطعام، بينما كان يصوره مواطنه ماركو فيراتي.

ووقف بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق يغني وهو يرتدي نظارة سوداء ويلوح بذراعيه، مما أثار سعادة نيمار وزملائه.

وقبل أداء الأغنية استقبل بوفون زميله الجديد البرازيلي نيمار الذي أنهى إجازته عقب كأس العالم الأخيرة في روسيا، حيث قضى الإجازة في البرازيل وختمها بالاحتفال بعيد ميلاد صديقته برونا.

وانتقل بوفون إلى فريق باريس سان جيرمان بعد أن وضع حدًا لعلاقته التي استمرت 17 عامًا مع العملاق الإيطالي يوفنتوس في وقت سابق من هذا العام.

ومن المتوقع أن يصبح بوفون الحارس الأول لسان جيرمان الموسم الجديد، ورغم ذلك أكد الحارس المخضرم أنه لا يضمن المشاركة بشكل أساسي.

وقال في مؤتمر صحفي: “لم أتحدث إلى أي شخص، لكن من المهم بالنسبة لي أن أقول شيئًا واحدًا: في مسيرتي التي امتدت 24 عامًا، لم يقل لي أحد مطلقًا “ستكون الحارس الرئيسي . أعتقد أن على المرء أن يتدرب وأن يضع نفسه في أفضل جاهزية للعب عند الاستدعاء من المدرب”.