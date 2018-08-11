كريستيانو رونالدو يعدد أسباب انتقاله إلى يوفنتوس

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى يوفنتوس، بعدما قرر ترك ريال مدريد الإسباني

وقال رونالدو في مقابلة مع قناة يوفنتوس التلفزيونية، إنه كان يحلم باللعب للبيانكونيري منذ سن الطفولة، مشيرًا إلى أنه يحترم جماهير النادي.

وعمّا إذا كان التصفيق الحار له من جانب جماهير يوفنتوس بعد هدفه المقصي عندما كان لاعبًا لريال مدريد سببًا في القدوم إلى يوفنتوس، أوضح رونالدو: “لا أقول إن ذلك كان السبب، لكنه ساعدني على رؤية أن الناس هنا يقدرونني”.

وواصل: “لماذا اخترت يوفنتوس؟ إنه نادٍ رائع أولًا وقبل كل شيء، منذ أن كنت طفلًا عايشت هذا الفريق وكنت آمل أن أتمكن من اللعب معه في يوم من الأيام، يوفنتوس هو أهم نادٍ في إيطاليا وأحد أفضل الأندية في العالم”.

وعن رأيه في الدوري الإيطالي قال رونالدو: “أنا أعرف هذه البطولة لأنني تابعتها على شاشة التلفزيون، لكني لم أشارك به من قبل، آمل أن أتمكن من التأقلم بسرعة مع الظروف المحيطة لكنني لست قلقًا”.

ووجه رونالدو رسالة إلى جماهير يوفنتوس وقال فيها: “بكل بساطة، شكرًا لكم على كل شيء، سأبذل قصارى جهدي وأنا متأكد من أننا سنفوز بالألقاب معًا، شكرًا جزيلًا لكم حتى النهاية، فورزا يوفنتوس”.

يشار إلى أن يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي يوم 18 من الشهر الحالي عندما يحل ضيفًا على كييفو فيرونا.