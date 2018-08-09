بينهم محمد صلاح.. كشف قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018 (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الخميس، قائمة الأسماء المرشحة للفوز بجوائز الأفضل في النسخة الماضية لموسم 2017/2018، والتي تُوِّج بلقبها ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه 3/1 على ليفربول الإنجليزي.
وذكر حساب البطولة على موقع “تويتر”، أنه سيتم الإعلان عن الجوائز في 30 أغسطس الجاري.
وجاءت الأسماء المرشحة للفوز بالجوائز على النحو التالي:
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى:
1- البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى روما الإيطالي السابق وليفربول الحالي.
2- الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد.
3- الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي.
NOMINEES: 2017/18 #UCL Goalkeeper of the Season
⭐️ @Alissonbecker
⭐️ @NavasKeylor
⭐️ @gianluigibuffon
????️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August ???? pic.twitter.com/yMVRVrbamr
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٩ أغسطس ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدافع:
1- الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.
2- البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد.
3- الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.
NOMINEES: 2017/18 #UCL Defender of the Season
⭐️ @raphaelvarane
⭐️ @MarceloM12
⭐️ @SergioRamos
????️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August ???? pic.twitter.com/AbsD9tC2mt
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٩ أغسطس ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل لاعب وسط:
1- البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.
2- الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد.
3- الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.
NOMINEES: 2017/18 #UCL Midfielder of the Season
⭐️ @lukamodric10
⭐️ @DeBruyneKev
⭐️ @ToniKroos
????️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August ???? pic.twitter.com/MfLlDpD215
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٩ أغسطس ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مهاجم:
1- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
2- البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.
3- الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.
NOMINEES: 2017/18 #UCL Forward of the Season
⭐️ @MoSalah
⭐️ @Cristiano Ronaldo
⭐️ Leo Messi
????️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August ???? pic.twitter.com/lTeoHXgp8d
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٩ أغسطس ٢٠١٨
???? What are these awards?
???? Who was 4-10 in each position?
???? How were the players shortlisted?
???? Who won last year?
Your #UEFAawards questions answered… ????????????
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٩ أغسطس ٢٠١٨