بينهم محمد صلاح.. كشف قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018 (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الخميس، قائمة الأسماء المرشحة للفوز بجوائز الأفضل في النسخة الماضية لموسم 2017/2018، والتي تُوِّج بلقبها ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه 3/1 على ليفربول الإنجليزي.

وذكر حساب البطولة على موقع “تويتر”، أنه سيتم الإعلان عن الجوائز في 30 أغسطس الجاري.

وجاءت الأسماء المرشحة للفوز بالجوائز على النحو التالي:

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى:

1- البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى روما الإيطالي السابق وليفربول الحالي.

2- الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد.

3- الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

المرشحون لجائزة أفضل مدافع:

1- الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

2- البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد.

3- الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب وسط:

1- البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

2- الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد.

3- الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

المرشحون لجائزة أفضل مهاجم:

1- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

