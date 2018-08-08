عاصفة رعدية كادت أن تفسد مباراة ريال مدريد ضد روما (فيديو)

شهد ملعب “ميت لايف” بمدينة نيو جيرسي الأمريكية، والذي استضاف مباراة ريال مدريد الإسباني أمام روما الإيطالي الودية، فجر الأربعاء، اجتياح عاصفة رعدية وبرقية الأجواء، ما هدد انطلاق المباراة.

واشطرت الجهات المنظمة للمباراة للإعلان عن تأجيله بضع ساعات، لحين انتهاء تلك العاصفة، وهو ما حدث بالفعل.

وقال إيميليو بوتراجينيو، مسؤول العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد: “وصلنا منذ قليل، السماء سوداء، لكن لا يزال هناك وقت مُتبق لإقامة اللقاء”.

مقطع فيديو يوضح مدى قُرب العاصفة الرعدية من ملعب MetLife الذي سوف تجرى عليه المباراة. pic.twitter.com/JRpZx2U1ak — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) August 7, 2018

وبعد هدوء العاصفة، أقيمت المباراة بالفعل والتي حقق خلالها ريال مدريد، الفوز على روما، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

سجل الريال هدفه الأول عبر لاعبه ماركو أسينسيو في الدقيقة 2 من بداية اللقاء، بعد أن استلم تمريرة مميزة من الويلزي غاريث بيل.

وأحرز الريال هدف الريال الثاني، عبر لاعبه بيل في الدقيقة 16، بعد أن توغل اللاعب داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يسار حارس الفريق الإيطالي.

وقلص كيفين ستروتمان النتيجة لذئاب روما في الدقيقة 83، لكن هدفه لم يكن كافيا لعودة الفريق الإيطالي للمباراة.

ونال بيل جائزة أفضل لاعب في المباراة، وأشاد به جولين لوبيتيجي، المدير الفنى لنادى ريال مدريد، في المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب نهاية المباراة، قائلاً: “غاريث بيل لاعب رائع، لقد أظهر قدراته الفائقة التي يمتلكها في مباراة اليوم، وعليه أن يواصل تقديم نفس مستواه الرائع في المباريات القادمة، وأثق أن الجناح الويلزي سيقدم موسماً مذهلاً مع الريال”.