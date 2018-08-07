ريال مدريد قد يلجأ لمقاضاة إنتر ميلان بسبب إصراره على ضم لوكا مودريتش

كشفت صحيفة “ماركا” أن إدارة ريال مدريد غاضبة من وكيلي النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بسبب محاولتهما نقله إلى أنتر ميلان الإيطالي، ولا تعرف سبب تصرفاتهما، أو صمت اللاعب حول الشائعات، والأخبار التي انتشرت في الصحف الإيطالية.

ولعب بريدراج مياتوفيتش في ريال مدريد، وكان صاحب هدف الفوز باللقب السابع لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، وهو أحد الوكلاء برفقة فلادو ليميك، حيث كانا وراء المحاولة بضمه لإنتر ميلان.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد تعتبر أن لوكا سمح بهذا السيناريو لكونه لم يعبّر عن رأيه علانية بالبقاء، أو الرحيل، وتستعد لمعركة ضد إنتر ميلان.

ووفقًا للصحيفة، فريال مدريد متأكد أن إنتر ميلان لا يستطيع دفع مبلغ كبير لضم مودريتش خوفًا من مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف، وقد يلجأ للملاك الصينيين لتمويل الصفقة بطريقة غير مباشرة، وهو إجراء مخالف، ويعد بمثابة محفزات مالية غير مسموح بها كما وقّع لفريق باريس سان جيرمان، وعقوده مع عدد من الشركات القطرية.

وبحسب تقارير إعلامية، فالملاك الصينيون يستعدون لضخ أموال في مالية إنتر ميلان عبر صفقات إعلانية مع شركات مقربة وهو إجراء تمنعه قوانين اللعب المالي النظيف.

ويرغب ريال مدريد برفع دعوى ضد إنتر ميلان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، حال إصراره على ضم نجمه الكرواتي.