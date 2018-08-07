الأرجنتيني غوانزالو هيغواين يدفع مهاجمي ميلان للرحيل

يسعى فريق إشبيلية الإسباني للتعاقد مع البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم ميلان، ويعتبره هدفًا رئيسًا فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية؛ لكونه يوافق مطالب المدرب بابلو مشين، بعد استقدام الإيطالي غونزالو هيغواين.

ويبحث إشبيلية عن قلب هجوم، ويعتقد خواكيم كاباروس المدير الرياضي للفريق أن مهاجم ميلان يستجيب لكل الشروط ليكون مهاجمًا للفريق الموسم القادم.

ويحتاج الفريق الأندلسي لإقناع ميلان بالصفقة، خاصة أن الفريق الإيطالي دفع 38 مليون يورو صيف 2017 لضم اللاعب من بورتو البرتغالي، ويرغب في استعادة المبلغ على الأقل للتخلي عنه.

ويأمل إشبيلية في إقناع ميلان بموسم إعارة بمبلغ مالي معقول، وبند يسمح بشراء عقده نهائيًا صيف 2018 .

وبعد تعاقد ميلان مع المهاجم الأرجنتيني غوانزالو هيغواين أصبح مصير المهاجمين الكرواتي نيكولا كالينيتش والبرتغالي أندريه سيلفا أقرب للرحيل؛ لكون فرصهم في اللعب كأساسيين أصبحت ضئيلة.

وسينتقل المهاجم الكرواتي نحو أتلتيكو مدريد، فيما ينتظر المهاجم البرتغالي الأيام القادمة من فترة الانتقالات الصيفية لمعرفة مصيره.

ولايزال ميلان يأمل في ضم لاعبين جدد في الفترة القادمة، وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا يوم 17 من الشهر الحالي قبل يوم من انطلاق الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.