هيغواين في طريقه إلى ميلان مع عودة بونوتشي إلى يوفنتوس

أشارت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس اجتمع لمدة أربع ساعات مع مسؤولي ميلان من أجل إقناعه بالرحيل عن يوفنتوس، والانتقال إلى النادي، بينما سيعود ليوناردو بونوتشي للسيدة العجوز.

ويسعى يوفنتوس إلى التخلص من هيغواين بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي، لكن صفقة مهاجم اليوفي منفصلة عن عودة بونوتشي عن ناديه السابق.

ورحل رونالدو (33 عامًا) عن ريال مدريد وهو أكبر هداف في تاريخ النادي برصيد 451 هدفًا بجميع المسابقات، وفاز بلقبين في الدوري المحلي، وأربعة في دوري الأبطال في تسع سنوات مع العملاق الإسباني.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن يوفي سيرسل مدافعه ماتيا كالدارا إلى النادي اللومباردي في إطار صفقة تبادلية مع بونوتشي الذي غادر تورينو الصيف الماضي.

ومن ناحية أخرى، انضم إلى شقيق هيغواين لمفاوضاته مع ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لميلان، حيث أعطى المهاجم الضوء الأخضر للرحيل على سبيل الإعارة في البداية قبل أن تتم الصفقة التبادلية مقابل 36 مليون يورو.