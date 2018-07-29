هيغواين ينفي شائعات رحيله عن يوفنتوس

أشارت شبكة “سكاي سبورتس” إيطاليا إلى أن غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس لا يرغب في مغادرة تورينو هذا الصيف، نافيًا ما تردد عن انتقاله الوشيك إلى تشيلسي.

وانتقل المهاجم الأرجنتيني (30 عامًا) إلى اليوفي عام 2016 من منافسه نابولي مقابل 90 مليون يورو ومنذ ذلك الحين سجل 55 هدفًا خلال موسمين وساهم في فوز الفريق بلقبين للدوري المحلي.

ولكن الموسم الماضي تراجع ليسجل 23 هدفًا مقارنة بـ 32 هدفًا في موسم 2016/17 لتزداد التكهنات بشأن رحيله خاصة في ظل التعاقد مع كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي مقابل نحو مئة مليون استرليني.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق عقب التعاقد مع الإيطالي ماوريتسيو ساري الذي كان يقود نابولي حينما تألق هيغواين تحت قيادته قبل عامين.

وكسر هيغواين الرقم القياسي في عدد أهداف الدوري الإيطالي عندما سجل 36 هدفًا في آخر مواسمه مع نابولي تحت قيادة ساري.

ولم يكن تشيلسي الوحيد الذي أبدى اهتمامه بخدمات هيغواين، حيث سعى ميلان أيضًا للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني.