ميلان يدخل المنافسة للظفر بخدمات رابيو لاعب باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نادي ميلان دخل المنافسة للظفر بخدمات اللاعب الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن ميلان البرازيلي ليوناردو سيتولى المدير الرياضي لميلان يبحث التعاقد مع رابيو إلى ميلانفي سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويمتد عقد رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وتردد أنه يريد مغادرة الفريق.

وارتبط نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع رابيو، لكن يبدو أن العلاقة المتوترة بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب تعاقد الأخير مع نيمار أسهمت في فشل المفاوضات.

وشارك رابيو في 207 مباريات مع باريس سان جيرمان، وسجل فيها 22 هدفًا وصنع 15 أخرى.