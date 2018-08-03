الدوري الإنجليزي يتصدر مسابقات أوروبا في الصفقات كالعادة وإيطاليا مفاجأة

يتبقى سبعة أيام فقط على انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز وستة على غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، الذي سيتم غلقه مبكرًا هذا الموسم، ورغم ذلك أبرمت الأندية العديد من الصفقات الجيدة وهيمنت على الفترة.

ولن يسمح للأندية الإنجليزية لأول مرة بيع وشراء اللاعبين مع انطلاق المسابقة، رغم أنه كان يحق لهم مواصلة البيع والشراء والإعارة حتى نهاية أغسطس/آب الحالي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: إنه للموسم الخامس على التوالي يتجاوز حجم إنفاق الأندية الإنجليزية على التعاقدات المليار يورو، حيث وصلت حتى الآن مليارًا و101 مليون يورو، حيث تصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا هذا الموسم.

ويهيمن ليفربول على قائمة الصفقات الأغلى بعدما تعاقد معه أليسون بيكر مقابل 75 مليون يورو من روما ليصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ، بينما انضم نابي كيتا من لابيزيغ مقابل 60 مليون يورو.

وحل الجزائري رياض محرز المنضم إلى مانشستر سيتي من ليستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب أغلى الصفقات هذا الموسم مقابل 68 مليون يورو، وهو المبلغ ذاته الذي دفعه مانشستر يونايتد للحصول على خدمات البرازيلي فريد، وحل البرازيلي الآخر جورغينيو في المركز الخامس بعدما انضم لتشيلسي من نابولي.

ليفربول الأكثر إنفاقًا

وأنفق ليفربول وصيف بطل دوري الأبطال 195 مليون يورو على التعاقدات للموسم الجديد، بينما جاء وست هام يونايتد في المركز الثاني بعدما أنفق 95 مليون يورو.

وربما يكون فولهام أكبر مفاجأة في تعاقدات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما أنفق 82 مليون يورو بعد صعوده للدوري الممتاز.

وليس من المستغرب أن تنفق أندية البريميرليغ أكثر من باقي المسابقات المحلية الأخرى في أوروبا، حيث قفز الدوري الإيطالي للمركز الثاني، بعدما دفع يوفنتوس أكثر من مئة مليون يورو للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو بين إجمالي بلغ 927 مليون يورو أنفقتها الأندية كافة.

ويأتي الدوري الإسباني في المركز الثالث بمبلغ 643 مليون يورو ثم الألماني 415 مليون يورو ثم الفرنسي 376 مليونًا.