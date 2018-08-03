تشيلسي يرغب في ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد

انضم تشيلسي الإنجليزي إلى قائمة الفرق التي ترغب في التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش متوسط ميدان ريال مدريد، الذي عبر عن رغبته في الرحيل بحثًا عن لعب دقائق أكثر.

وحسب صحيفة “صن” البريطانية فالفريق الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، الذي رفض اللعب في مانشستر يونايتد تحث قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويعيش ريال مدريد مسلسلًا يخص لاعبيه الكرواتيين، إذ يرغب ماتيو كوفاسيتش في الرحيل بحثًا عن دقائق أكثر، وتحدثت وسائل إعلام إيطالية عن رغبة لوكا مودريتش في الرحيل نحو أنتر ميلانو الإيطالي.

ويرغب الإيطالي مازوريسيو ساري المدرب الجديد لتشيلسي في تعزيز خط وسطه رغم كونه يضم لاعبين جيدين وقال: “وسط ميدان الفريق يفتقد لنوع خاص من اللاعبين رغم تنوع وجودة ما لدينا.”

ومازال ماتيو كوفاسيتش في عطلة، وسيلتحق بريال مدريد الأحد القادم، لكن كل الأخبار تؤكد إصراره على الرحيل بحثًا عن دقائق أكثر.

وترغب فرق ميلان وأنتر ميلانو ومانشستر يونايتد وتشيلسي في ضم النجم الكرواتي البالغ 24 سنة.

من جهة أخرى ينتظر مدرب تشيلسي عودة الثنائي البلجيكي الحارس تيبو كورتوا والنجم إيدين هازارد، لإخبارهما باستحالة الرحيل هذا الصيف، ليقفل الباب أمام ريال مدريد الراغب في ضمهما.

وفشل تشيلسي في ضم حارس بديل بعد انتقال البرازيلي أليسون باكير نحو ليفربول وعدم رغبة أتلتيكو مدريد في التخلي عن حارسه السلوفيني يان أوبلاك.