شاهد.. غونزالو هيغواين يخضع للكشف الطبي في ميلان (صور)

يبدو أن صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى ميلان أصبحت أقرب إلى الواقع؛ بعدما خضع اللاعب الأرجنتيني للكشف الطبي في ميلان، اليوم الخميس.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن هيغواين وصل، صباح الخميس، إلى عيادة ميلان، لإجراء الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقود مع الروسونيري.

وانتشرت صور لهيغواين، البالغ من العمر 30 عامًا، بقميص ميلان في عيادة الفريق، وهو إجراء روتيني قبل إعلان الصفقة.

وأوضحت تقارير إيطالية، أن هيغواين سينضم إلى ميلان لموسم واحد بنظام الإعارة، مقابل 18 مليون يورو، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 36 مليون يورو.

وكان يوفنتوس وميلان توصلا لاتفاق على إتمام الصفقة الثلاثية، بعودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى البيانكونيري، مقابل انضمام كالدارا وهيغواين لميلان.

وكان هيغواين قد انضم إلى يوفنتوس قادمًا من نابولي مقابل 90 مليون يورو العام 2016.