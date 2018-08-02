غونزالو هيغواين يصل ميلان وخطوات قليلة تفصله عن الانتقال إلى الروسونيري (صور)

وصل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم نادي يوفنتوس، إلى مدينة ميلانو، تمهيدًا لإتمام إجراءات صفقة انتقاله إلى نادي ميلان.

ونقلت صحيفة “كالشيو ميركاتو” عن هيغواين قوله: “أشعر أنني بخير، سأخضع للفحوصات الطبية وأتمنى أن أوقع عقدي الجديد”.

ووجه هيغواين، البالغ من العمر 30 عامًا، التحية لجماهير ميلان يوفنتوس، وقال: “أريد أن أحيّي جماهير ميلان، وكذلك جماهير يوفنتوس، لأنهم دائمًا ما ساندوني”.

وأضاف مهاجم ريال مدريد ونابولي سابقًا “أتمنى أن نذهب بعيدًا في كل المنافسات التي نخوضها. أريد أن أقوم بالفحوصات الطبية وتوقيع العقود”.

وأشار خريج أكاديمية ريفر بليت إلى أنه تحدث مع مدرب ميلان غينارو غاتوزو.

وتشير تقارير إلى أن هيغواين قد ينتقل إلى ميلان بنظام الإعارة لموسم واحد، مقابل 18 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 36 مليون يورو، في نهاية الموسم.