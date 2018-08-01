استقالة الإيطالي كولينا من رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، استقالة الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام من منصبه الذي شغله لمدة ثماني سنوات لأسباب شخصية.

وأصدر يويفا بيانًا رسميًا قال فيه إن الإيطالي روبرتو روسيتي، سيخلف مواطنه بييرلويجي كولينا، كرئيس للجنة التحكيم في الاتحاد القاري.

وقال الاتحاد القاري للعبة عبر موقعه الإلكتروني:”كولينا تمكن من تحقيق طفرات مهمة في التحكيم، كما أنه أشرف، بالإضافة لأوجه عديدة، على إنشاء مركز التميز التحكيمي”.

ومن جانبه، قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد القاري:”لقد قدّم كولينا إسهامات كبيرة مع اليويفا، من خلال نظرته وتفهمه، والطريقة التي كان يدير بها المباريات”.

وأضاف:”أريد توجيه الشكر لكولينا على تفانيه طيلة السنوات الماضية، وعلى ما قدمه لكرة القدم الأوروبية كرئيس للجنة الحكام”.

وتم تعيين كولينا (58 عامًا) كمدير للحكام في اليويفا في 2010، بعد اعتزاله للتحكيم في 2005.