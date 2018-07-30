اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين يشكو من نقص فترة الراحة للاعبي كأس العالم

قال اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن 15 لاعبًا على الأقل من الذين شاركوا في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا عادوا للعب مع أنديتهم الأوروبية، بعد مضي أقل من 4 أسابيع من انتهاء مشاركاتهم في المونديال ودون الحصول على فترة راحة كافية.

وجدد اتحاد اللاعبين المحترفين دعوته إلى فترة راحة إلزامية لا تقل مدتها عن 4 أسابيع، بين آخر مباريات الموسم الكروي وبدء التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف الاتحاد في بيان: “يتعرض لاعبو كرة القدم لضغوط كبيرة جدًا للوفاء باحتياجات أنديتهم والحفاظ على متطلباتهم الشخصية”.

وتابع: “في الوقت الذي يتفهم فيه الاتحاد الأهمية المالية لمشاركة الأندية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي فإن صحة هؤلاء اللاعبين معرضة للخطر؛ بسبب مثل هذا الجدول المتخم بالمباريات”.

وبدأت بطولة كأس العالم يوم 14 يونيو، في حين انتهى الدور الأول يوم 28 يونيو، بينما أُقيمت المباراة النهائية يوم 15 يوليو.

كما بدأت الجولة الأولى من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019 في 10 يوليو، وهو الأمر الذي يعني حدوث تداخل لعدة أيام بين الموسمين الماضي والجديد.

وشارك أرنور تراوستاسون لاعب منتخب آيسلندا الذي ودّع كأس العالم من الدور الأول، فوز فريقه مالمو بطل السويد 3/0 على دريتا من كوسوفو في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال في 10 يوليو، أي بعد 14 يومًا من نهاية مسيرة آيسلندا في الكرنفال العالمي.