جوزيه مورينيو يدعو لاعبيه لإنهاء إجازاتهم والعودة لاستعدادات مانشستر يونايتد

دعا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم 2018 إلى التفكير في تقليص مدد عطلاتهم؛ لمساعدة الفريق في الجولات الأولى من الموسم الجديد 2018/2019.

ومازال عدد من لاعبي مانشستر يونايتد يقضون عطلاتهم بعد مشاركتهم في كأس العالم، وأبرزهم الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي جيسي لينغارد، وقد يتغيبون عن الجولة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي، بعد أقل من أسبوعين.

وقال مورينيو للصحفيين: “أتمنى أن يعتني اللاعبون بأنفسهم في فترة العطلة التي يستحقونها، وأن يقتدوا بماركوس راشفورد وفيل جونز اللذين عادا مبكرًا؛ لأننا سنواجه مشكلة في بداية الموسم”.

وتعرض مورينيو لضربات؛ بعد إصابة لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش، إلى جانب كريس سمولينغ وماركوس روخو وأنطونيو فالنسيا، مع غياب المشاركين في كأس العالم.

وخسر مانشستر يونايتد 1/4 أمام منافسه وغريمه ليفربول، الأحد، في كأس الأبطال الدولية الودية، وسيلاقي مورينيو فريقه القديم ريال مدريد، بعد غد الأربعاء.