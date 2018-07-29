يوفنتوس يدرس الاستغناء عن 3 لاعبين لاستعادة بوغبا من مانشستر يونايتد

يهدف نادي يوفنتوس الإيطالي إلى استعادة الفرنسي بول بوغبا إلى صفوفه مرة أخرى، بعد انتقاله قبل عامين إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في التاريخ في ذلك الوقت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن النادي الإيطالي يخطط لبيع هيغواين وروجاني وبيانيتش؛ لتمويل صفقة بوغبا، وتقديم عرض كبير لإغراء مسؤولي يونايتد، إذا كان لديهم استعداد للتخلي عن اللاعب.

كما يرى نادي السيدة العجوز، أن بوغبا مستعد ويرحب بالعودة إلى اليوفي، بعد نشوب خلافات بينه وبين جوزيه مورينيو، خلال الموسم الماضي، باستبعاده عن التشكيلة الأساسية أكثر من مرة.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، قد عرض اللاعب على عدة أندية كبرى في أوروبا، في يناير الماضي، ورحب يوفنتوس بفكرة عودة اللاعب مرة أخرى.