غونزالو هيغواين على أعتاب ميلان وصفقة تبادلية بين يوفنتوس والروسونيري

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في طريقه لمغادرة ناديه يوفنتوس نحو ميلان.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت”، فإن هيغواين، البالغ من العمر 30 عامًا، سينتقل إلى ميلان بنظام الإعارة لموسم واحد، وأن ليوناردو، المدير العام لميلان، سيجتمع مع يوفنتوس؛ لتحديد صيغة الإعارة.

وانضم هيغواين إلى يوفنتوس صيف العام 2016 قادمًا من نابولي في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

وسجل هيغواين 55 هدفًا في 105 مباريات مع يوفنتوس، علمًا أنه سجل 36 هدفًا موسم 2015/2016 مع نابولي وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري الإيطالي

كما أشارت الشبكة إلى أن المدافع ليوناردو بونوتشي سيغادر ميلان ويعود مجددًا إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وانضم بونوتشي (31 عامًا) إلى ميلان الصيف الماضي، وأوضحت الشبكة أنه سيعود إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية تشمل انتقال ماتيا كالدارا من يوفنتوس إلى ميلان.