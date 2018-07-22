هيغواين على أعتاب الرحيل عن يوفنتوس

حددت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي السعر الذي تريده من أجل بيع الأرجنتيني غونزالو هيغواين، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره موقع “فوتبول إيطالي”، اليوم الأحد، فإنَّ إدارة النادي مستعدة للاستغناء عن خدمات مهاجمها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق.

وأوضحت أنَّ إدارة السيدة العجوز وضعت 60 مليون يورو، كحد أدنى لبيع مهاجم الفريق.

وذكرت أنَّ ناديي تشيلسي، وميلان، هما أبرز فريقين يرغبان في التعاقد مع هيغواين، خلال الفترة الحالية، إذ أشارت التقارير إلى أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في البقاء داخل إيطاليا.