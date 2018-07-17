بعد كريستيانو رونالدو.. يوفنتوس يفاوض أحد أبرز لاعبي الدوري الإسباني

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن يوفنتوس بطل الدوري المحلي يبذل جهودًا كبيرة للتعاقد مع دييغو غودين، قائد أوروغواي ومدافع أتلتيكو مدريد، ليصبح ثاني صفقات اليوفي من قطبي العاصمة الإسبانية بعد كريستيانو رونالدو.

ورحل رونالدو (33 عامًا) عن ريال مدريد وهو أكبر هداف في تاريخ النادي برصيد 451 هدفًا بجميع المسابقات وفاز بلقبين في الدوري المحلي وأربعة في دوري الأبطال في تسع سنوات مع العملاق الإسباني.

وقال تقرير لموقع Sportitalia إن يوفنتوس يبذل جهدًا لضم غودين البالغ عمره 32 عامًا لمدة ثلاث سنوات في خطوة من أجل تدعيم دفاعات الفريق الساعي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي قد اختار مدافع أتلتيكو لضمه ويرى أن مبلغ 20 مليون يورو سيكون كافيًا لإتمام الصفقة.

وغودين لاعب أساسي في تشكيلة الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو وأحد قادة الفريق بالإضافة إلى كونه شخصية مؤثرة داخل غرفة خلع الملابس في ملعب واندا متروبوليتانو.

ويدرك اللاعب أن مثل هذه الصفقة قد لا تأتي بالنسبة له في المستقبل لذلك عليه استغلالها خاصة في ظل تألقه مع أوروغواي في نهائيات كأس العالم وخروج الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا البطل.