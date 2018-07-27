كريستيانو رونالدو يطوي صفحة الضرائب بإجازة جديدة في إيبيزا (صور)

التقطت عدسات المصورين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يصعد طائرة خاصة مع صديقته جورجينا رودريغيز في جزيرة إيبيزا الإسبانية، التي يقضي فيها ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو إجازتهما أيضًا.

وخاض رونالدو البالغ عمره 33 عامًا فترة إجازة مستحقة بعد موسم مرهق، لكنه سيعود إلى العمل من جديد لخوض موسمه الأول مع يوفنتوس.

وعاد قائد البرتغال من جولته الآسيوية للترويج لعلامته التجارية CR7، والتي قام بها بعد أيام فقط من إتمام انتقاله إلى يوفنتوس مقابل 99 مليون جنيه إسترليني، لكنه توجه إلى جزيرة إيبيزا ليستمتع ببعض الوقت مع عائلته، قبل الانضمام لتدريبات يوفنتوس، في وقت لاحق.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، إن صديقته جورجينا كانت تحمل أصغر أبنائهما التي ولدت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ولم يتدرب رونالدو بعد مع فريقه الجديد؛ بسبب جدوله المزدحم خلال الصيف الحالي، عقب مشاركته في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو لأول مرة مع الفريق الإيطالي ضد كييفو أحد يومي 18 و19 أغسطس/آب المقبل، في افتتاح الدوري الإيطالي.

وقال المدعي العام في إسبانيا، في وقت سابق، إن نجم كرة القدم البرتغالي سيعاقب بدفع غرامة قيمتها 3.2 مليون يورو (3.7 مليون دولار) مع الحبس 24 شهرًا، لكنه لن يسجن على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي.

وواجه “الدون” اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 5.7 مليون يورو، ونفى هداف ريال مدريد السابق هذه الاتهامات.