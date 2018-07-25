سخرية متبادلة بين روما ومتجر “أيكيا” بشأن صفقة مالكوم (صور)

لا يزال يمثل انتقال البرازيلي مالكوم من ليون إلى برشلونة بدلًا من روما في اللحظات الأخيرة مرارة في حلق النادي الإيطالي.

وأعلن روما التعاقد مع الحارس السويدي روبن أولسن يوم الثلاثاء في اليوم نفسه الذي وقع خلاله مالكوم مع برشلونة رغم أن نادي العاصمة الإيطالية اتفق مع اللاعب وناديه ووكيل أعماله على كل شيء لكن عرضًا كتالونيًا أكبر حوّل وجهته من روما إلى برشلونة.

وفي تعليقه على ضم أولسن نشر حساب روما على تويتر تغريدة مرحة تشير إلى أنه اشترى شحنة من متجر “أيكيا” السويدي الشهير تضم قفازات وحذاء وحارس مرمى وقد وصلت بسلام إلى روما.

إذ نشر الحساب الرسمي لروما الناطق بالإنجليزية صورة تتضمن قائمة بمحتويات تظهر شخصًا وقميصًا وقفازين، وحذاءين في إشارة إلى شحنة مرسلة من متجر أيكيا السويدي.

لكن متجر الأثاث الشهير رد على حسابه بتغريدة أكثر إثارة عندما أشار إلى عبوة مكتوبا عليها اسم “مالكوم” في إشارة إلى اللاعب البرازيلي الذي كان في طريقه إلى روما وبدلا من وصوله (العبوة) كتب المتجر على الشنحة “لقد فقدت” في إشارة لانتقاله لبرشلونة.

وجاء تعليق أيكيا إلى جوار الصورة “حارس مرمى وصل لكن الشحنة الأخرى يبدو أنها فقدت”، لكن روما رد مجددا عبر حسابه “عندما تشتري من أيكيا يجب عليك التأكد من وصول شحنتك إلى المكان الصحيح”.

ونجح بطل الليغا في خطف البرازيلي الواعد جناح بوردو وتعاقد معه لمدة خمس سنوات في خطوة مفاجئة بعد إعلان روما اتفاقه مع النادي الفرنسي لضم اللاعب.

وأوضح برشلونة عبر موقعه على الإنترنت أن مالكوم سينضم إلى صفوفه حتى موسم 2022-2023 مقابل 41 مليون يورو (47.89 مليون دولار) بشكل مبدئي مع إمكانية دفع مليون يورو إضافية.

وكان من المنتظر انضمام مالكوم لفريق العاصمة الإيطالي هذا الأسبوع لكنه لم يستقل الطائرة المتجهة إلى روما مساء الإثنين بهدف إجراء الفحص الطبي هناك.