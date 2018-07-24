4 أسباب قادت نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مالكوم

أعلن نادي برشلونة الإسباني الثلاثاء، تعاقده مع البرازيلي مالكوم صانع ألعاب نادي بوردو الفرنسي في صفقة شغلت انتباه الجميع.

ووقع اللاعب صاحب الـ21 عامًا لنادي برشلونة مدة 5 أعوام قادمة في صفقة وصلت قيمتها إلى 41 مليون يورو.

وتستعرض “إرم نيوز” 4 أسباب قادت برشلونة للتعاقد مع مالكوم الساحر البرازيلي الجديد، في السطور القادمة:

نيمار الجديد

مازال نادي برشلونة يبحث عن الضلع الثالث الذي يكمل مثلث الرعب الهجومي منذ رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى برشلونة من خلال التعاقد مع مالكوم لتكوين مثلث جديد مع الثنائي الأوروغواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي خاصة أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيكون الخليفة للإسباني أندريس إنييستا الذي رحل إلى الدوري الياباني.

تجربة بوردو الثرية

قدم مالكوم تجربة ثرية مع نادي بوردو الفرنسي رغم صغر سنه إلا أنه خطف الأضواء وكان محط عدة أندية على رأسها إنتر وروما الإيطاليين.

وانضم مالكوم من كوريثيانز البرازيلي إلى بوردو الفرنسي الذي لعب مدة موسمين، ففي الموسم الأول شارك في 45 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7 أهداف.

وفي الموسم الثاني، خاض مالكوم 38 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 8 أهداف.

تجديد الدماء

يبحث نادي برشلونة عن تجديد دمائه بخطة مستقبلية بتعاقدات مميزة تغطي النادي لسنوات قادمة.

وتأتي صفقة مالكوم ضمن مخطط الفريق الكتالوني لمستقبل مميز ومشرق لبرشلونة مع تقدم عمر الثنائي سواريز وميسي وهو ما يجعل النادي في رحلة بحث عن صفقات أخرى لدعم الجانب الهجومي.

وتردد أن برشلونة في طريقه للتفاوض مع المكسيكي هيرفينغ لوزانو الجناح الأيسر الموهوب وهو ما يؤكد أن النادي الكتالوني يبحث عن ضم صفقات صغيرة السن لتدعيم صفوفه.

ديمبيلي لا يكفي

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبيلي الجناح الأيمن لا يكفي طموح برشلونة بعد المستوى العادي الذي قدمه في الموسم الماضي وتأثره بالإصابة.

وشارك ديمبيلي 24 مباراة وأحرز 4 أهداف وصنع 9 أهداف وهو معدل مخيب للآمال بالنسبة لطموحات جماهير البارسا.