البرازيلي ليوناردو مديرًا رياضيًا لميلان الإيطالي خلفًا لماسيميليانو ميرابيلي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع مهاجمه البرازيلي السابق ليوناردو أرواخو، لتولي مسؤولية المدير الرياضي للنادي خلفًا لماسيميليانو ميرابيلي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “يسرنا الإعلان عن تولي البرازيلي ليوناردو مهمة المدير الرياضي للنادي”.

Comunicato Ufficiale: Leonardo nuovo Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva ⬇https://t.co/OgtuccEnck — AC Milan (@acmilan) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

ودافع ليوناردو ناسيمينتو دي أرواخو (48 عامًا) عن ألوان ميلان في الفترة بين 1997 و2001 ثم 2003، ثم شغل منصب المدير الفني ثم المدرب موسم 2009-2010.

ويعود ليوناردو إلى العمل الإداري للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما استقال من منصب تدريب فريق أنطاليا سبور التركي.