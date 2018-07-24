لهذا السبب.. حرمان قطبي ميلان من ملعبهما طيلة عامين

أعلن مجلس مدينة ميلانو الإيطالية يوم الثلاثاء أن استاد سان سيرو الذي يلعب عليه قطبا المدينة (ميلان وإنتر ميلان) مبارياتهما سيخضع لأعمال تجديد “استثنائية” لن تنتهي قبل عام 2020.

وأعلن المجلس في بيان: “وافقت اللجنة الفنية لاستخدام وإدارة ملعب جوزيبي مياتزا والخدمات ذات الصلة على برنامج الصيانة الروتيني السنوي وخطة عمل الصيانة الاستثنائية في الاستاد، والتي ستنفذ بحلول يونيو 2020”.

وأضاف البيان “ستتم عملية الصيانة الروتينية للملعب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، مثل إضاءة المداخل، ومركز عمليات جديد للشرطة وإعادة تطوير الأنظمة الكهربائية وإعادة بناء دورات المياه الخاصة بمدرجات الدرجة الأولى”.

وسيتم كذلك “تحديث المقصورة بالإضافة إلى قاعة جديدة للمتحف وزيادة المساحات التجارية ومناطق إعلامية جديدة وترميم الساحة خارج الملعب”.