إصابة هنريكي مدافع إنتر ميلان وخروجه من الملعب بجهاز تنفس صناعي (صور)

اضطر البرازيلي ديلبرت هنريكي لاعب إنتر ميلان لمغادرة الملعب على محفة وهو يضع قناع أوكسجين حول أنفه عقب إصابته في مباراة ودية أمام شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

وكان الفريق الإيطالي يخوض مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد لكن الظهير الأيسر البرازيلي تعرض لإصابة بعد فترة وجيزة من انطلاق المباراة على ملعب شيفلد إثر ارتطامه مع جون لوندستورم لاعب وسط الفريق الإنجليزي.

وأمسك اللاعب البرازيلي على الفور كتفه بينما كان الفريق الطبي لإنتر يحاول علاجه لكن محاولاتهم فشلت فتدخل رجال الإسعاف ومنحوا اللاعب قناعًا للتنفس لحين خروجه على محفة خارج الملعب.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن الإصابة من المرجح أن تبعد اللاعب لفترة طويلة ليضع إنتر أمام فرصة جديدة لاستقدام بديل له خاصة وأن المدير الفني لوتشيانو سباليتي يبحث منذ فترة عن ظهير أيسر جديد.

ورغم وجود فرص كثيرة للفريقين خلال المباراة لهز الشباك إلا أنها انتهت بالتعادل السلبي وكان هنريكي الخاسر الأكبر.