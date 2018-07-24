صراع شرس على لقب أفضل مدرب في العالم لعام 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم.

وضمت القائمة ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي، و ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لروسيا، والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.

بالإضافة إلى زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا، وديدييه ديشامب مدرب فرنسا، والإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

وكذلك الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، والأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، وغاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، وأرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني.

ويُجرى التصويت على اختيار الأفضل في العالم من بين المرشحين العشرة بمشاركة قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير، ويجرى التصويت بين 24 يوليو/ تموز الجاري والعاشر من أغسطس/ آب المقبل”.

وسيتم الإعلان عن هوية الفائزين بتلك الجوائز على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي المحدد له 24 سبتمبر/ أيلول المقبل في لندن.