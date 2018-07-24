المرشحون لجائزة أفضل مدرب للسيدات في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات في العالم.

وضمت القائمة الفرنسي رينالد بيدروس أولمبيك ليون، وألان ستاجتشيك مدرب أستراليا، وفاداو مدرب البرازيل، وجورجي فيلدا مدرب إسبانيا.

بالإضافة إلى مارتينا فوس مدربة سويسرا، وسارينا ويجمان مدربة هولندا، والإنجليزية إيما هايس، والثنائي الإنجليزي مارك بارسونس وستيفان ليرش، واليابانية اساكا تاكاكورا.

وتم اختيار المرشحين الـ10 بمعرفة لجنة ضمت 13 عضوًا، أبرزهم الظاهرة البرازيلية رونالدو، والإيطالي أليساندرو نيستا، والإيفواري ديدييه دروغبا، والسعودي سامي الجابر، والبرازيلي ريكاردو كاكا، والإيطالي فابيو كابيلو، والألماني لوثار ماتيوس.

ويُجرى التصويت على اختيار الأفضل في العالم من بين المرشحين العشرة، بمشاركة قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير.

ويجرى التصويت بين 24 يوليو/ تموز الجاري والعاشر من أغسطس/ آب المقبل.

وسيتم الإعلان عن هوية الفائزين بتلك الجوائز على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي المحدد له 24 سبتمبر/ أيلول المقبل في لندن.